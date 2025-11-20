Kleber Gladiador rasga o verbo sobre empate do Palmeiras: 'Não chamam'

O ex-jogador do Palmeiras, Kleber Gladiador, comentou o empate com o Vitória, no Allianz Parque. Com a derrota do Flamengo, o Verdão não só desperdiçou os três pontos, como perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

- É absurdo um time que gasta R$700 milhões perder ponto para o Vitória. O Facundo Torres foi comprado a 12 milhões, o Maurício a 10 milhões, mas não chamam responsabilidade. Se esses jogadores não chamarem a responsabilidade, não faz sentido nenhum você pagar esse valor em um jogador comum. Hoje o melhor jogador do Palmeiras hoje foi o Allan, de novo. Um jogador criado na base do Palmeiras... Eu concordo com o Abel, não acho que o Palmeiras esteja em um momento bom - Kleber Gladiador, durante o Arena SBT.

Como foi o jogo?

O Palmeiras empatou sem gols com o Vitória na noite desta quinta-feira (19), diante de mais de 39 mil torcedores no Allianz Parque. Mesmo com o empate, a rodada foi positiva para o Plameiras. Com os resultados, a distância do Verdão para o Rubro-Negro diminuiu para dois pontos.

Abel Ferreira em coletiva após Palmeiras x Vitória

- Demos 45 minutos de vantagem ao nosso adversário. Faltou atitude para finalizar, assumir responsabilidade. Faltou isso na primeira parte. Tocamos para trás e para o lado. No segundo tempo tivemos o remate do Veiga na segunda bola, o remate do Felipe, o remate do Andreas, uma de cabeça do Facundo.

Abel Ferreira em entrevista coletiva após Palmeiras x Vitória (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), em seu último compromisso no Allianz Parque pelo Brasileirão. No dia seguinte, o Vitória visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30.