O final do primeiro tempo do confronto entre Palmeiras e Vitória, desta quarta-feira (19), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Jogadores, comissão técnica e parte da torcida do Alviverde reclamaram de um possível pênalti não marcado pelo árbitro Lucas Paulo Torezin (PR). Diante do cenário, torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para debochar dos rivais.

A polêmica aconteceu aos 47 minutos. Após uma bola cruzada na área do Vitória, o volante Baralhas se jogou na bola para cortar a iniciativa adversária. Em campo, jogadores e comissão técnica do Palmeiras imediatamente reclamaram da ação do jogador, pois entenderam que ele teria usado o braço.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo debocharam da situação e afirmaram que a bola teria atingido no ombro do atleta. O lance repercutiu e gerou debate entre os telespectadores.