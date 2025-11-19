O Vitória está escalado para a partida decisiva contra o Palmeiras, marcada para logo mais as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com a missão de voltar a respirar fora da zona de rebaixamento, Jair Ventura tem retornos importantes para enfrentar o vice-líder da competição.

Cinco jogadores voltam ao elenco nesta quarta-feira. O volante Baralhas e o zagueiro Camutanga, por exemplo, que cumpriram suspensão no empate contra o Botafogo na última rodada, estão à disposição do treinador e são titulares contra o Palmeiras. Quem também retorna de suspensão é o volante Dudu, que vira opção no banco de reservas.

Já o zagueiro Edu, substituído depois que o Vitória ativou o protocolo de concussão contra o Internacional por conta de um choque na cabeça, volta ao time como titular ao lado de Halter e Camutanga. Por fim, Fabri e Raúl Cáceres se recuperaram de lesão durante a Data Fifa e estão relacionados, este último, inclusive, retoma seu espaço na lateral direita.

Por outro lado, Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Rúben Ismael, Claudinho e Jamerson seguem no departamento médico.

Raúl Cáceres em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Palmeiras

Assim a escalação do Vitória contra o Palmeiras é a seguinte: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter e Edu; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon: Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López.

Já o Verdão de Abel Ferreira vai a campo com: Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López.

PALMEIRAS X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).