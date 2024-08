Torcedores do Flamengo criticam setor de meio-campo diante do Bahia: ‘Não sabe o que fazer com a bola’

Erick Pulgar durnte Bahia x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 22:37 • Salvador (BA)

O desempenho do meio-campo do Flamengo no primeiro tempo diante do Bahia nesta quarta-feira (28) não agradou torcedores na web. O duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil foi para o intervalo empatado em 0 a 0, mas o Esquadrão de Aço dominou a posse de bola (62%) e as ações ofensivas.

O Rubro-Negro errou muitos passes na primeira etapa e não conseguiu ter controle do setor central. Por isso, a atuação rendeu críticas por parte de internautas nas redes sociais. A equipe entrou em campo com Léo Ortiz, Erick Pulgar, Nicolas de la Cruz e Gerson, afim de ocupar o meio-campo. Contudo, o Esquadrão de Aço foi superior, e muitos dos comentários dos torcedores do Fla foram direcionados ao técnico Tite.

Confira abaixo algumas publicações de torcedores do Flamengo sobre a atuação do meio-campo diante do Bahia no primeiro tempo:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

COPA DO BRAISL - QUARTAS DE FINAL - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo e Sportv;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar e De La Cruz; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

