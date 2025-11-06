Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e o Verdão vai enfrentar o Santos nesta quinta-feira (6). Antes da bola rolar no Allianz Parque, torcedores do Rubro-Negro se manifestaram sobre o clássico.

O duelo ganhou ingredientes mais decisivos ainda depois que o Flamengo empatou. Se o Palmeiras vencer o Santos, abre três pontos de vantagem do time comandado por Filipe Luís. Antes do jogo, ambos tem 65 pontos.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se manifestaram sobre a partida entre Palmeiras x Santos. Alguns não estão levando fé no Peixe, que vive momento conturbado, mas outros estão apostando as fichas no time de Vojvoda. Veja os comentários abaixo:

Disputa pelo título

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera com os mesmos 65 pontos do Flamengo. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

O Verdão encara o Santos nesta quinta-feira (6) e pode abrir quatro pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro caso vença no Allianz Parque. Briga entre Flamengo x Palmeiras pegando fogo no Brasileirão.