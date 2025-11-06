Caio Ribeiro é sincero sobre jogador em São Paulo x Flamengo: 'Não tem'

São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (5), em jogo decisivo na briga por título e Libertadores no Campeonato Brasileiro. O comentarista Caio Ribeiro comentou o lance de um jogador com sinceridade na transmissão da Globo.

No ínicio do segundo tempo, quando o jogo entre São Paulo x Flamengo estava empatado em 1 a 1, Arboleda tentou sair jogando e entregou no pé de Carrascal. O colombiano entregou para Arrascaeta, que chutou para fora.

Na transmissão da Globo, Caio Ribeiro foi sincero sobre o zagueiro do São Paulo depois do lance contra o Flamengo.

- O Arboleda tem muita dificuldade na saída de bola. Ele é muito forte no combate, mano a mano, jogo aereo, mas quando ele tem liberdade para sair jogando, não tem passe. Se o Flamengo continuar pressionando quando ele tiver a posse, vai criar mais chances de gol - disparou Caio Ribeiro.

Arrascaeta disputa bola na partida entre São Paulo e Flamengo (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre São Paulo x Flamengo

O jogo entre São Paulo x Flamengo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida contra o Flamengo. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal, do Flamengo, ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra. Empate ruim para os dois times em São Paulo x Flamengo.