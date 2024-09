Torcedores do Flamengo clamam por Gabigol na Libertadores: ‘Urgente’

Gabigol é opção no banco do Flamengo para entrar contra o Peñarol, na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 19:45 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto de volta das quartas de final da Libertadores, o Flamengo precisa de uma vitória sobre o Peñarol para sonhar com uma vaga na semifinal. No banco de reservas, Tite conta com Gabigol entre as opções.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nas redes sociais, os torcedores pedem pela entrada do ídolo, que foi autor dos gols dos títulos da competição continental em 2019 e 2022. Os rubro-negros acreditam que o atacante pode voltar a ser decisivo no torneio.

Confira as reações na web:

gabigol no segundo tempo urgente tite — andrezza (@bieberscrf.bsky.social) 2024-09-26T22:34:24.555Z

esse jogo é pro Gabigol, vários lançamentos no BH. Uma hora da certo e precisa de alguém na área — Matheus Neves (@mtsneves.bsky.social) 2024-09-26T22:32:36.909Z

Pqp se fosse o Gabigol no lugar do plata era gol pqp — (@lenketattoo.bsky.social) 2024-09-26T22:36:47.246Z

tem que colocar o Gabigol como 9 nada de ponta mas como 9 no meio dos zagueiros — Carrarinha 🫶🏼 (@crrrinha.bsky.social) 2024-09-26T22:40:14.219Z

tem que colocar o Gabigol como 9 nada de ponta mas como 9 no meio dos zagueiros — Carrarinha 🫶🏼 (@crrrinha.bsky.social) 2024-09-26T22:40:14.219Z

pelo amor de zico coloca gabigol nesse jogo — 𝑳 (@lehazrd.bsky.social) 2024-09-26T22:38:24.249Z