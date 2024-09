Tite recusou o Corinthians para assumir o Flamengo ((Arte: Vítor Araújo/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro

A chegada de Tite no Flamengo em outubro de 2023 causou grande revolta nos corintianos. Recusando quatro investidas do Corinthians, clube onde comandou o histórico time campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, a escolha do treinador foi vista com maus olhos pela torcida, que considerou a troca uma "traição".

➡️Flamengo anuncia demissão de Tite. Veja detalhes da saída do treinador;

Com a demissão anunciada nesta segunda-feira (30), uma chuva de comentários ironizando sua saída tomaram a internet. Confira;

➡️ Novo interino, Filipe Luís recusou cargo na Seleção para treinar base do Flamengo

➡️ Fenômeno na base, Filipe Luís é campeão mundial e tem aproveitamento de 75% no Flamengo

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

Pelo Corinthians, Adenor foi campeão da Libertadores, Recopa e do Mundial em 2012, e foi bi-campeão do Campeonato Brasileiro em 2011 e 2014.