Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 22:20 • São Paulo (SP)

O Corinthians saiu atrás no placar, logo no início do confronto contra o Racing, no Itaquerão, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. No entanto, o Timão buscou o empate com Yuri Alberto, que aproveitou o lindo passe de Memphis. Após o gol, torcedores do time paulista elogiaram muito o entrosamento da dupla corintiana, por meio das redes sociais.

Veja os comentários da torcida do Corinthians no X:

Corinthians enfrenta o Racing, no Itaquerão, pela Sul-Americana (Foto: Anderson Romao/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X RACING

IDA - SEMIFINAIS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)

🏁VAR: Andres Cunha (URU)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Basso, Di Cesare, e Sosa; Mantirena, Rojas, Quintero, Nardoni e Almendra; Salas e Martínez.