Torcedores do Corinthians criticam jogador em gol do Cruzeiro: 'Não acredito'

Corinthians e Cruzeiro estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), em jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. Até aqui, o Cabuloso vai vencendo por 1 a 0. Nas redes sociais, torcedores do Timão criticaram um jogador no gol do Cabuloso.

No final de um primeiro tempo muito agitado na Neo Química Arena, o Cruzeiro abriu o placar contra o Corinthians com Arroyo. O jovem entrou no lugar de Sinisterra, que saiu lesionado, e brilhou minutos depois.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians criticaram o lateral Matheuzinho no gol do Cruzeiro. O camisa 2 estava na marcação de Arroyo e não conseguiu interceptar a bola. Veja o lance e os comentários abaixo:

Partida entre Corinthians e Cruzeiro, valida pela Copa do Brasil (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja o lance em Corinthians x Cruzeiro e a repercussão

Escalações para a decisão

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.

Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.

Dorival Júnior escalou o Corinthians para pegar o Cruzeiro com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.

A uma hora do jogo contra o Corinthians, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra.