Gabigol vira assunto entre rivais antes de Corinthians x Cruzeiro

Personagem mais comentado nos bastidores do Cruzeiro nesta semana, Gabigol também virou assunto entre rivais, especialmente flamenguistas, antes do duelo contra o Corinthians. Internautas ressaltam o poder de decisão do atleta, inclusive considerando um erro do técnico Leonardo Jardim não escalar o camisa 9 entre os titulares.

Para se classificar direto para a decisão, o Cruzeiro precisa de uma vitória por dois gols ou mais. Para levar o jogo aos pênaltis, precisa vencer por um gol de vantagem.

Na ida, Gabi também iniciou a partida no banco, entrando em campo aos 26 minutos da segunda etapa, no lugar de Arroyo, que foi o principal personagem na escalação de Leonardo Jardim.

Instantes após o fim da partida entre Cruzeiro e Corinthians, Gabigol publicou uma foto no X com a legenda 'Faltam 90 minutos', fazendo referência ao jogo de volta na Neo Química Arena.

Escalações de Cruzeiro e Corinthians

A uma hora do jogo contra o Corinthians, o técnico definiu a escalação do Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra.

Enquanto isso, Dorival Júnior definiu o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Herique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo, Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

📆 Data e horário: Domingo, 14 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Marco Rafael Traci (SC)