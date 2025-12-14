Lance em Corinthians x Cruzeiro choca torcedores: 'Misericórdia'

Corinthians e Cruzeiro estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), em jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. Um lance no primeiro tempo do duelo enlouqueceu milhares de torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Até aqui, o duelo entre Corinthians e Cruzeiro está empatado em 0 a 0, apesar de um começo agitado na Neo Química Arena. Aos 16 minutos, depois de um cruzamento de Kaio Jorge, Matheus Pereira acertou uma meia bicicleta espetacular, mas parou nas mãos de Hugo Souza.

➡️Decisão de Dorival para Corinthians x Cruzeiro repercute: 'Não me espantaria'

Nas redes sociais, o lance em Corinthians x Cruzeiro chocou milhares de torcedores. Veja a jogada mágica do camisa 10 do Cabuloso e a repercussão da web:

continua após a publicidade

Timão e Cabuloso decidem vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Luis Moura / WPP/GazetaPress)

Veja lance em Corinthians x Cruzeiro e repercussão

Escalações para a decisão

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.

Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dorival Júnior escalou o Corinthians para pegar o Cruzeiro com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.

A uma hora do jogo contra o Corinthians, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra.