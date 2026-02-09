Internautas comparam Lucas Paquetá a ídolo do Fluminense: 'Dá até dó'

A rivalidade entre Flamengo e Fluminense ganhou mais um capítulo fora das quatro linhas nos últimos dias. Um vídeo do comentarista Gabriel Simões, da CazéTV, viralizou nas redes sociais após ele opinar sobre quem seria melhor entre Lucas Paquetá, camisa 20 do Flamengo, e Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense.

Gabriel afirmou que Paquetá, revelado no Ninho do Urubu, está em um patamar superior ao meia tricolor. Além disso, o comentarista classificou Ganso, ídolo do Fluminense, como "supervalorizado". Diversos internautas saíram em defesa de Paulo Henrique Ganso, ressaltando a visão de jogo e liderança técnica.

Fluminense conquista o título da Taça Guanabara

Antes mesmo da partida contra o Maricá na noite deste domingo (8), pela última rodada da Taça Guanabara, o Fluminense conquistou o título dessa primeira fase do Campeonato Carioca pela 13ª vez.

O Fluminense é dono da melhor campanha da Taça Guanabara, com 15 pontos. A equipe venceu Madureira, Nova Iguaçu, Flamengo, Botafogo e Maricá.

Fluminense conquista o título da Taça Guanabara (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Adversário nas quartas de final do Carioca

Com a liderança do Grupo A, o Fluminense encara o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca. A vaga será disputada em jogo único, assim como a grande decisão do torneio. Apenas as semifinais contarão com partidas de ida e volta.

