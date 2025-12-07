menu hamburguer
Gol em Fortaleza x Botafogo agita briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Equipes lutam por objetivos diferentes no Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
16:40
Alex Tellez e Yago Pikachu disputama a bola em Botafogo x Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraAlex Tellez e Yago Pikachu disputama a bola em Botafogo x Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Com um golaço do atacante Breno Lopes, o Fortaleza abriu o placar contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e agitou a briga contra o rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o lance, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando o cronômetro marcava 16 minutos da primeira etapa, Yago Pikachu interceptou a saída de bola do Botafogo, acionou o atacante Barrero, que só escorou para Breno Lopes. De frente para o gol, o atacante acertou um chute de rara felicidade e estufou as redes no Estádio Nilton Santos.

Após o gol decisivo de Breno Lopes, os torcedores do Fortaleza foram à loucura nas redes sociais. Confira abaixo.

Com o resultado de momento, o Leão deixa a zona de rebaixamento após um longo período e assume a 14ª colocação, com 46 pontos somados. Já o Glorioso vai desperdiçando a oportunidade de garantir uma classificação para a próxima fase de grupos da Libertadores.

Jogadores de Botafogo e Fortaleza em ação no Brasileirão(Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Jogadores de Botafogo e Fortaleza em ação no Brasileirão(Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

