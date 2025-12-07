Gol em Fortaleza x Botafogo agita briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Equipes lutam por objetivos diferentes no Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Com um golaço do atacante Breno Lopes, o Fortaleza abriu o placar contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e agitou a briga contra o rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o lance, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Quando o cronômetro marcava 16 minutos da primeira etapa, Yago Pikachu interceptou a saída de bola do Botafogo, acionou o atacante Barrero, que só escorou para Breno Lopes. De frente para o gol, o atacante acertou um chute de rara felicidade e estufou as redes no Estádio Nilton Santos.
Após o gol decisivo de Breno Lopes, os torcedores do Fortaleza foram à loucura nas redes sociais. Confira abaixo.
Com o resultado de momento, o Leão deixa a zona de rebaixamento após um longo período e assume a 14ª colocação, com 46 pontos somados. Já o Glorioso vai desperdiçando a oportunidade de garantir uma classificação para a próxima fase de grupos da Libertadores.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias