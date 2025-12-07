Lance de Gabigol em Santos x Cruzeiro viraliza: 'Se transforma'

Santos e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (7), na Vila Belmiro. Durante o primeiro tempo do confronto, o atacante Gabigol, que começou entre os titulares da equipe celeste, balançou as redes. Contudo, o gol foi anulado por impedimento.

Apesar da decisão da arbitragem, o lance assustou os torcedores do Santos. A equipe paulista briga contra o rebaixamento do Brasileirão na última rodada. Nas redes sociais, parte da torcida do Alvinegro se mostrou preocupada com a possibilidade de um gol do atacante rebaixar o clube.

O lance anulado pela arbitragem aconteceu aos 16 minutos. Após uma jogada individual de Rayan, o camisa 9 saiu livre na frente do goleiro Brazão. Com categoria, ele finalizou de trivela para marcar, mas o lance foi irregular por um impedimento do próprio atacante. Veja a repercussão do lance abaixo:

