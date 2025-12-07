Botafogo divulga escalação com Barboza no banco diante do Fortaleza

O técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo decisivo com o Fortaleza. A equipe carioca precisa vencer o tricolor cearense no Nilton Santos para ter chances de carimbar vaga direta na Libertadores do próximo ano ainda neste domingo. A partida, válida pela 38ª rodada do Brasileirão, começa às 16h (de Brasília).

Para o jogo deste domingo, Ancelotti decidiu escalar Gabriel na zaga e manter Barboza no banco. O defensor tem estiramento ligamentar no joelho e ficou de fora dos últimos jogos. Assim, ele ficará como opção no banco. Vale lembrar que o substituto natural, David Ricardo, está suspenso.

Santi Rodriguez, que cumpriu suspensão no último jogo, também ficará no banco, com Artur ficando com uma das vagas no meio-campo. Para o duelo com o Fortaleza, i Botafogo não poderá contar com Savarino e Danilo, que estão lesionados.

Assim, a escalação do Botafogo para o duelo deste domingo tem Raul; Vitinho, Gabriel, Marçal e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Montoro e Barrera; Arthur Cabral.

Fortaleza também tem escalação confirmada para jogo com o Botafogo

Brigando contra o rebaixamento, o Fortaleza também está confirmado para o jogo deste domingo.

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Piakchu, Pierre e Lucas Sasha; Pochettino, Breno Lopes e Bareiro.

A arbitragem será mineira: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva.

