Torcedores do Botafogo celebram retorno de zagueiro: 'Velho amigo'

Pode comemorar, torcedor: Bastos voltou a ser relacionado pelo Botafogo! Um dos líderes do elenco do Botafogo e destaque nas conquistas de 2024, o zagueiro Bastos passou por cirurgia complexa no joelho esquerdo em julho do ano passado.

continua após a publicidade

Bastos não disputa uma partida oficial desde fevereiro de 2025, quando foi a campo na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Na época, o Glorioso era comandado por Carlos Leiria.

➡️ Dínamo Moscou anuncia contratação de David Ricardo, ex-Botafogo

O zagueiro angolano chegou a atuar 45 minutos no jogo-treino contra o Novorizontino, já com Renato Paiva, e esta foi sua última exibição. Depois iniciou tratamento conservador, indicado e acompanhado pelo clube, e viajou para os Estados Unidos visando o Mundial de Clubes. Lá, sentiu novamente o problema e retornou ao Brasil. A cirurgia, então, foi a última saída.

continua após a publicidade

Com o título da Libertadores que o Botafogo conquistou diante do Atlético Mineiro, Bastos se tornou o primeiro jogador nascido na África a ser campeão do torneio continental.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Bastos é relacionado para Botafogo x Volta Redonda

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (21), à 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. 📺Clique aqui para assistir à Botafogo x Volta Redonda.

continua após a publicidade

Além de voltar a ser relacionado após muitos meses, Bastos também deve começar entre os 11 titulares de Martín Anselmi. Confira as prováveis escalações;

BOTAFOGO: Neto; Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Vitinho, Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silv, Rafael Castro, Alan e Lucas Adell; Dener, Bruno Barra e PK; Ygor Catatau, MV e Wagninho. Técnico: Rodrigo Santana.

Bastos se recupera de lesão no joelho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Este será o primeiro compromisso do time principal do Botafogo em 2026. Nas duas primeiras rodadas, contra Portuguesa (vitória por 2 a 0) e Sampaio Corrêa (derrota por 2 a 1), o Glorioso foi representado por jovens do sub-20 e comandado por Rodrigo Bellão.

O Botafogo, vale lembrar, ainda não poderá contar com os reforços para a temporada. Os zagueiros Ythallo e Riquelme, e o atacante Lucas Villalba, não foram regularizados devido ao transfer ban.

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅Ficha técnica

BOTAFOGO X VOLTA REDONDA

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte

📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares