Mereceu? Ex-árbitro analisa expulsão de Gregore em Atlético-MG x Botafogo

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo começou com a expulsão de Gregore logo com um minuto, no Monumental de Nuñez. Comentarista do jogo na ESPN, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou a decisão do juiz argentino Facundo Tello.

- Cartão vermelho bem aplicado, prática de jogo brusca grave, com travas da chuteira o Gregore acerta o Fausto Vera. É cartão vermelho, não interessa o tempo de jogo. Grande decisão, correta de Facundo Tello - analisou Simon.

Com as travas da chuteira, Gregore acertou a cabeça de Fausto Vera, e o árbitro Facundo Tello aplicou o cartão vermelho ao meia do Alvinegro em campo. O jogador do Atlético-MG precisou de atendimento no gramado após ser atingido pelo adversário.