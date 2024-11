Por que Djokovic participou de ação na final da Libertadores?

O tenista Novak Djokovic entrou em campo na final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, neste sábado (30). O sérvio foi responsável por entregar a moeda do cara ou coroa para a equipe de arbitragem antes da bola rolar.

O profissional foi definido como o capitão honorário em ação da Mastercard, que é uma das patrocinadoras da competição. O atleta também irá acompanhar a decisão entre os clubes brasileiros no Monumental de Núñez.

Além disso, Djokovic carregou a taça da Libertadores ao lado do tenista argentino Juan Martín Del Potro, que é torcedor do Boca Juniors, até o pulpito em que o troféu é exposto próximo ao túnel de entrada dos jogadores no campo. O campeão de 24 Grand Slams tornou-se um dos protagonistas do jogo.

Atlético-MG e Botafogo decidem a conquista da Libertadores em decisão única disputada em Buenos Aires. O Galo busca o bicampeonato do torneio, enquanto o Glorioso sonha com a conquista continental inédita.

O que Djokovic faz na Argentina?

O motivo pelo qual Novak Djokovic estar na final da Libertadores é por conta de um jogo de exibição contra Juan Martín Del Potro, que será realizada no domingo (1). A partida marcará a despedida do tenista argentino de 36 anos das quadras.

