Internautas criticam apresentação de Djonga e Adnet na final da Libertadores

Djonga e Marcelo Adnet se apresentaram no show que antecedeu a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. Apesar de ter levantado as torcidas no estádio, os internautas não curtiram muito os shows do atleticano e do botafoguense antes da grande decisão.

O primeiro a se apresentar foi Djonga, que apareceu com uma camisa da Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG e cantou duas músicas do Galo. A apresentação do artista foi criticada pelos internautas, que não gostaram, principalmente da voz.

Djonga na final da Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Logo depois, foi a vez de Marcelo Adnet. O humorista e carnavalesco da Botafogo Samba Clube. O show também foi criticado, principalmente por não escolherem outros nomes para representar o Alvinegro Carioca na final.