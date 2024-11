Corinthians x Vasco: inteligência artificial crava resultado do jogo

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida é um confronto direto entre as equipes, que separadas por apenas um ponto, estão interessadas em uma vaga para a Libertadores 2025. O confronto promete equilíbrio em Itaquera e o Lance! perguntou ao ChatGPT, inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, qual a previsão de resultado para o duelo.

Corinthians x Vasco: quem vence?

A IA trouxe boas notícias para corintianos e más notícias para vascaínos: o palpite da partida foi uma vitória apertada do Corinthians por 2 a 1. O contraste entre o momento das equipes e o fator casa pesaram para o lado paulista. Confira a análise.

O Corinthians, jogando em casa, parte como favorito, principalmente por ter um elenco mais qualificado e a força de sua torcida. No entanto, o Vasco, mesmo jogando fora de casa, chega com a motivação de seguir subindo na tabela e sabe da importância de somar pontos. O time carioca tentará ser competitivo e aproveitar qualquer vacilo do adversário.

Levando em consideração o momento das equipes, a tendência é que o Corinthians consiga controlar a maior parte do jogo, pressionando o Vasco e criando mais oportunidades. No entanto, o time carioca deve mostrar resistência e conseguir marcar ao menos um gol, dificultando a vitória alvinegra. O fator casa e a superioridade técnica do Corinthians devem prevalecer no final, mas o Vasco provavelmente venderá caro a derrota.

Palpite de placar: Corinthians 2 x 1 Vasco.

Ángel Romero, algoz do Vasco na carreira, é esperança de gols para o Corinthians em Itaquera (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Caso o resultado se confirme, os paulistas ampliarão um retrospecto muito positivo diante do Vasco como mandante. O Timão não é derrotado pela equipe carioca em casa de 2007, aliás, além de nunca ter perdido para o adversário na Neo Química Arena, o Corinthians só sofreu um gol do Cruz-Maltino em Itaquera. O placar agregado das seis partidas disputadas até aqui é de 9 a 1 para o Time do Povo.

Liderado por Rafael Paiva, o Vasco busca quebrar mais uma escrita no Brasileirão. No turno da competição, em julho, o Gigante a Colina voltou a vencer o Corinthians após 14 anos de jejum com o placar de 2 a 0 em São Januário. Os gols foram marcados por Lucas Piton e Juan Sforza.

Na nona posição, o Corinthians ultrapassou o Vasco na rodada passada e soma 44 pontos na tabela, enquanto o Vasco, décimo, tem 43. No duelo deste domingo (24), cariocas e paulistas almejam três pontos para encostarem no pelotão que briga por uma vaga na Libertadores.

