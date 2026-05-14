Torcedores do Botafogo criticam jogador contra a Chapecoense: 'Não tem que jogar'

Botafogo e Chapecoense se enfrentam pelo jogo de volta da fase que antecede as oitavas da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Glorioso venceu por 1 a 0 em casa, mas, no primeiro tempo da volta, tomou a virada para os donos da casa com gols de Marcinho e Bolasie.

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Alguns jogadores do Glorioso foram bastante criticados após a exibição da primeira metade do duelo. O zagueiro Barboza, que tem negociações com o Palmeiras, foi um deles.

Confira alguns comentários:

Barboza foi criticado pelos torcedores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)<br>

Escalação do Botafogo: Franclim Carvalho faz mudanças para enfrentar a Chapecoense

Franclim Carvalho apostou em algumas mudanças no time titular do Botafogo para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Allex Telles, líder e referência técnica do elenco, começa a partida no banco de reservas. Com a ausência de Ferraresi, o zagueiro Bastos retorna ao time titular.

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Assim, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, Bastos, Barboza (C), Marçal, Edenilson, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral.

💊Desfalques:

Matheus Martíns sofreu um estiramento muscular durante o empate entre Botafogo e Atlético-MG. Além do atacante brasileiro, o venezuelano Nahuel Ferraresi e o uruguaio Mateo Ponte também não apareceram entre os relacionados.

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✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

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