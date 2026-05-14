Torcedores do Botafogo mandam recado a Franclim Carvalho após eliminação: 'Subestima'
O Alvinegro perdeu por 2 a 0 e foi eliminado
A Chapecoense venceu o Botafogo nesta quinta-feira (14) por 2 a 0, na Arena Condá, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Marcinho e Bolasie ainda no primeiro tempo.
Marcinho abriu o placar, e igualou o agregado da eliminatória com um golaço, em jogada que iniciou com contra-ataque. Já nos acréscimos, Bolasie deu peixinho e, de cabeça, fez 2 a 0 para a Chapecoense. Com o resultado, a Chapecoense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.
Nas redes sociais, torcedores colocaram como culpado o treinador Franclim Carvalho pela eliminação do Alvinegro.
Veja a repercussão:
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
