Possível pênalti em Chapecoense x Botafogo revolta torcedores: 'Claro'

Clube carioca venceu o jogo de ida por 1 x 0

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 14/05/2026
19:10
Chapecoense e Botafogo estão se enfrentando nesta quinta-feira (14). (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)
Chapecoense está vencendo o Botafogo nesta quinta-feira (14), por 2 a 0, no primeiro tempo, na Arena Condá. Além do golaço de Marcinho, e o segundo gol da Chape nos minutos finais da primeira etapa, o que realmente irritou os torcedores Alvinegros foi o possível pênalti não marcado para o clube carioca.

A jogada acontece quando o cronometro marcava 28 minutos, Danilo passa para Montoro, que enfia boa bola para Arthur Cabral em velocidade. O atacante finaliza, mas a bola explode na trave de Anderson. Júnior Santos entra na área na sequência, mas cai em dividida com Bruno Pacheco e não consegue aproveitar a sobra. No lance, o árbitro não foi ao VAR.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro sentiram que o Botafogo foi prejudicado, e que a sinalização do pênalti era óbvia.

Veja a repercussão:

✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

Botafogo
Chapecoense x Botafogo pela Copa do Brasil no Estádio Arena Conda, 14 de Maio de 2026, Chapeco, SC, Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

