Torcedores do Botafogo celebram sucesso da base: 'Joias do bairro'

No Estádio Luso Brasileiro, Botafogo derrotou a Portuguesa por 2 a 0 e começou Campeonato Carioca 2026 com uma vitória convincente. Nas redes sociais, alvinegros celebram não só a vitória, como também o excelente desempenho dos jogadores sub-20, que foram grande maioria na escalação. Caio Valle e Lucas Camilo marcaram os gols da partida.

Confira os jogadores do Botafogo que foram a campo contra a Portuguesa: Raul; Kadu (Mateo Ponte), Danillo, Justino (Lucas Camilo) e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos (Newton) e Caio Valle (Jordan Barrera); Felipe Januário (Matheus Martins), Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

O Botafogo volta a campo no domingo (18), às 20h30, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. A Lusa, por sua vez, receberá o Maricá no mesmo dia e horário, no Luso Brasileiro.

✍️Texto de Leonardo Bessa, setorista do Botafogo no Lance!

Se enganou quem esperava um Botafogo retraído diante da Lusa devido ao fato de estar com jovens do sub-20. Os comandados de Rodrigo Bellão, entrosados desde a temporada passada, vinham fazendo bonito na Copinha até serem convocados para representarem o Alvinegro na estreia no Cariocão.

Toque de bola, velocidade, transição rápida e um jogo agressivo e objetivo marcaram a garotada do Botafogo em ação na Ilha do Governador. No primeiro tempo, as melhores chances foram do Alvinegro, que chegou a ter um gol anulado aos 19 minutos, marcado pelo zagueiro Danillo — a arbitragem assinalou que a bola saiu após a cobrança de escanteio que gerou o gol.

Chegando de um empate sofrido no fim com o Flamengo, a Portuguesa-RJ levou pouco perigo à meta de Raul nos 45 minutos iniciais. Na reta final da primeira etapa, aos 44, Guilherme Silveira também balançou a rede, mas o placar não foi inaugurado após o impedimento ser assinalado.

Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0 na abertura do Campeonato Carioca (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo dá as cartas

Logo nas primeiras movimentações da segunda etapa, os crias do Botafogo abriram o placar. Felipe Januário se antecipou e foi derrubado por Anderson Rosa da área. Pênalti assinalado. Caio Valle, o camisa 10, correu para a bola e cobrou com categoria no canto direito.

Como previsto, Rodrigo Bellão deu minutos para jogadores do grupo principal que foram relacionados. Jordan Barrera, Matheus Nascimento e Newton entraram em sequência nos lugares de Caio Valle, Felipe Januário e Marquinhos.

A Portuguesa cresceu no duelo e assustou muito a meta defendida por Raul. O goleiro Alvinegro foi fundamental para manutenção do resultado com grandes defesas. Bem postado, com linhas bem definidas e um jogo aproximado, o Botafogo conseguiu travar as subidas da Lusa, que investia principalmente no corredor central.

Aos 46 do segundo tempo, o Botafogo fechou a conta. Lucas Camilo arriscou de muito longe e Douglas Borges aceitou, espalmando para dentro da própria meta.