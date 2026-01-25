Torcedores do Botafogo avaliam começo de Martin Anselmi: 'Ficou claro'

O Botafogo venceu o Bangu com autoridade, na noite deste sábado (24), no Estádio Nilton Santos. Com gols de Santi Rodriguez e Alex Telles, o Glorioso fez 2 a 0. Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso avaliaram o começo de Martin Anselmi.

A vitória contra o Bangu marcou o segundo jogo do técnico argentino no comando do Botafogo. Na primeira partida, o Glorioso venceu o Volta Redonda por 1 a 0. As duas vitórias no Campeonato Carioca foram suficientes para alguns torcedores avaliarem o começo do treinador no futebol brasileiro.

Nas redes sociais, muitos botafoguenses consideraram promissor o início de Anselmi no Botafogo. O argentino começou com moral com a torcida gloriosa. Veja os comentários abaixo:

Veja os comentários sobre Martin Anselmi

Como foi o jogo do Botafogo

Foi mais uma grande exibição do time comandado por Martín Anselmi. Apesar do placar em branco no primeiro tempo, o Botafogo deixou mais uma ótima impressão sobre o início de trabalho do treinador argentino, que chegou mudando o jeito de jogar da equipe. Muito toque de bola, jogo aproximado e perde-pressiona como destaques.

Nos primeiros 45 minutos, o Glorioso teve 74% de posse de bola e alto volume de jogo diante do Bangu, que contou com noite inspirada do goleiro Bruno. Foram quatro grandes intervenções em finalizações de Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Allan pelo Botafogo.

O cenário ficou ainda mais tranquilo após a abertura do placar, com Santi Rodríguez em cobrança de falta aos nove da segunda etapa, contando com auxilio luxuoso do goleiro do Bangu. Depois disso, Anselmi promoveu alterações para dar rodagem a outras peças importantes no elenco, o que não diminuiu o ritmo do Botafogo.

Logo após a parada técnica, escapando em velocidade com Artur, a jogada se desenvolveu até Matheus Martins ser derrubado dentro da área. Pênalti marcado e convertido pelo capitão Alex Telles em linda cobrança no canto esquerdo para o Botafogo.

Em um sábado chuvoso marcado por muitos protestos, antes e durante o jogo, mais uma atuação convincente do Botafogo no Campeonato Carioca. No Estadual, a equipe foi a nove pontos e lidera o Grupo B.