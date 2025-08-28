O nome de Jorge Sampaoli agitou as redes sociais dos torcedores do Atlético-MG nesta quinta-feira (28). Após a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, Cuca tem futuro indefinido no Galo. Com isso, a torcida já começa a especular o argentino como possível substituto. Diversos internautas, inclusive, relembraram uma carta escrita pelo técnico ao deixar o clube, no início de 2021.

continua após a publicidade

O trecho mais lembrado do texto de Sampaoli foi aquele no qual manifestou o sonho de treinar o Galo com estádio cheio. O argentino comandou o clube justamente no período pandêmico, ou seja, sem a presença massiva da torcida no estádio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG

Jorge Sampaoli foi técnico do Atlético-MG entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Sob seu comando, o Galo terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, apenas três pontos atrás do campeão Flamengo. O argentino foi responsável por liderar uma reformulação no elenco do time de Belo Horizonte, mas saiu após desgaste com a diretoria.

continua após a publicidade

Jorge Sampaoli à beira do campo em jogo entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Carta de despedida de Sampaoli:

"O ano de 2020 foi duríssimo para a humanidade. Nós temos de ser criativos e quisemos construir um time que, ao passar na TV, fizesse esquecer a tristeza por um momento. Não nos propusemos simplesmente a ganhar: tentamos ser felizes.

Não houve um só dia no Atlético Mineiro em que abandonássemos nossa ideia sobre futebol. Este time teve a valentia de jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Jamais renunciamos a pensar na trave do rival. O Galo colocou seu coração em todo o país. Isso me dá um orgulho impressionante. Desejo que seja uma ideologia que se mantenha no clube. O futebol brasileiro tem um talento infinito e me fez reencontrar com a beleza do jogo, algo que irá me marcar para sempre.

continua após a publicidade

Chegou o final. Na quinta, será a última partida. Saio com a nostalgia de não poder ter dirigido com o estádio cheio. Sei que nos emocionamos muito. Queria viver os vídeos que tinha visto de uma torcida apoiando sem parar.

Quero agradecer a todo o clube. Aos jogadores, pela entrega. A todos os funcionários da instituição, por colocar a alma nesse projeto. Aos dirigentes, por nos dar grandes condições de trabalhar. À cidade, por nos tratar tão bem.

O Galo está destinado a brigar por grandes coisas. Sei que as vitórias virão. Gosto muito de vocês e desejo que sigam caminhando com o coração como guia."