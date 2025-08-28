Dublador revela ‘treta’ de Hulk e Cuca em Atlético-MG x Cruzeiro: ‘Vai embora’

Um dublador revelou, por meio de leitura labial, xingamentos de Hulk e Cuca a um torcedor em Atlético-MG x Cruzeiro. A partida disputada na Arena MRV, nesta quarta-feira (27), foi válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico em Belo Horizonte pegou fogo, como já era esperado, e terminou com vitória celeste por 2 a 0. Os gols do Cruzeiro foram marcados pelo zagueiro Fabrício Bruno, em um chute de rara felicidade, e Kaio Jorge, depois de uma cobrança de escanteio.

Depois de Atlético-MG x Cruzeiro, Hulk e Cuca foram vistos discutindo com um torcedor. O dublador Velloso, em seu perfil do X, publicou um vídeo com a leitura labial do momento. Não tem como saber a fala do torcedor, mas a resposta do atacante e do técnico ficaram evidentes.

- Tudo bem não. Esse babaca fica falando m*&$@. Tem que respeitar. Vai embora - disparou Hulk contra torcedor após Atlético-MG x Cruzeiro

- Ah, pode ir. Quero saber quem é o senhor, vagabundo - gritou Cuca para um torcedor também depois do clássico.

Hulk cercado de jogadores em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja dublagem da treta de Hulk e Cuca com torcedor em Atletico-MG x Cruzeiro

Como foi o jogo

O Cruzeiro saiu na frente na disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil: derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV. Na partida de volta, dia 11, no Mineirão, a equipe celeste poderá perder por um gol de diferença, enquanto o Galo terá de ganhar por três de vantagem para se classificar, sem a necessidade dos pênaltis. Os dois gols do Cruzeiro foram marcados pelos jogadores convocados para a Seleção Brasileira na segunda-feira (25): o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge, ambos no segundo tempo.

O jogo começou num ritmo muito forte, com as duas equipes buscando o ataque alternadamente. Nos primeiros minutos, Kaio Jorge para o Cruzeiro e Guilherme Arana para o Atlético-MG finalizaram com perigo. Os dois treinadores também estavam muito ativos à beira do campo, com muitas orientações para os jogadores em Atlético x Cruzeiro.

Até o fim do primeiro tempo, a partida continuou muito disputada, com chances de ambos os lados. Aos 21 minutos, Hulk, de dentro da área, chutou por cima em Atlético x Cruzeriro. Aos 28, depois de roubada de bola de Lucas Romero, Wanderson arriscou de longe, para fora. Nos acréscimos, Cuello teve mais uma oportunidade de marcar para a equipe alvinegra.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo, num golaço de Fabrício Bruno. O zagueiro recebeu de Lucas Romero no meio, avançou pela meia direita e acertou o ângulo direito do goleiro Everson.

O Atlético-MG se abateu com o gol sofrido, Cuca fez as primeiras substituições, e o Cruzeiro voltou a marcar, aos 19 minutos. Wanderson cobrou escanteio na esquerda, Fabrício Bruno escorou de cabeça, e Kaio Jorge, livre de marcação, dominou e finalizou sem chances para Everson. O primeiro dele em Atlético x Cruzeiro.

Os dois treinadores mexeram nas equipes, mas o ritmo da partida se manteve: a Raposa controlando o placar, e o Galo sem conseguir levar perigo ao gol de Cássio. Essa foi a terceira vitória do Cruzeiro em cinco clássicos na Arena MRV, que, nesta quarta-feira (27), comemorava dois anos de inauguração. A expectativa do Galo foi frustrada no primeiro jogo. Sem gol de Hulk em Atlético x Cruzeiro.