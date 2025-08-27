Torcedores ‘perdoam’ Ancelotti após Atlético-MG x Cruzeiro: ‘Sabia de algo’

Jogando na casa do adversário, o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG, por 2 a 0 , no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27). Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o segundo Cabuloso construiu grande vantagem para o jogo. A dupla, recém convocada por Carlo Ancelotti, para a Seleção Brasileira calou os críticos que contestaram a decisão do italiano: 'por isso que ele é técnico e eu só assisto futebol', disse um dos internautas.

Além de festejar a convocação de seus jogadores, o torcedor do Cruzeiro aproveitou para enaltecer a decisão de Carlo Ancelotti. Logo após a lista com os 23 nomes foi divulgada, os internautas contestaram a decisão do italiano. Com os gols no clássico mineiro, a web pediu desculpas ao treinador. Confira.

Com o resultado, o Cabuloso leva grande vantagem para o jogo de volta, no Mineirão. A segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, acontece no próximo dia 11 de setembro, também às 19h30.

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

📝 Texto: Eugênio Moreira

O jogo começou num ritmo muito forte, com as duas equipes buscando o ataque alternadamente. Nos primeiros minutos, Kaio Jorge para o Cruzeiro e Guilherme Arana para o Atlético-MG finalizaram com perigo. Os dois treinadores também estavam muito ativos à beira do campo, com muitas orientações para os jogadores.

Até o fim do primeiro tempo, a partida continuou muito disputada, com chances de ambos os lados. Aos 21 minutos, Hulk, de dentro da área, chutou por cima. Aos 28, depois de roubada de bola de Lucas Romero, Wanderson arriscou de longe, para fora. Nos acréscimos, Cuello teve mais uma oportunidade de marcar para a equipe alvinegra.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo, num golaço de Fabrício Bruno. O zagueiro recebeu de Lucas Romero no meio, avançou pela meia direita e acertou o ângulo direito do goleiro Everson.

O Atlético-MG se abateu com o gol sofrido, Cuca fez as primeiras substituições, e o Cruzeiro voltou a marcar, aos 19 minutos. Wanderson cobrou escanteio na esquerda, Fabrício Bruno escorou de cabeça, e Kaio Jorge, livre de marcação, dominou e finalizou sem chances para Everson.

Os dois treinadores mexeram nas equipes, mas o ritmo da partida se manteve: a Raposa controlando o placar, e o Galo sem conseguir levar perigo ao gol de Cássio. Essa foi a terceira vitória do Cruzeiro em cinco clássicos na Arena MRV, que, nesta quarta-feira (27), comemorava dois anos de inauguração.