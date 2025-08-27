Derrota do Atlético-MG para o Cruzeiro repercute: ‘Só o Flamengo mesmo’

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado da equipe celeste fez o Flamengo virar assunto nas redes sociais. Torcedores lamentaram a eliminação do clube carioca para o Galo.

Parte da torcida rubro-negra se manifestou ao longo do clássico mineiro. Em grande maioria, os torcedores criticaram o fato de o clube carioca ter sido eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A vitória do Cruzeiro sem sustos intensificou as manifestações dos rubro-negros nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

📝 Texto: Eugênio Moreira

O jogo começou num ritmo muito forte, com as duas equipes buscando o ataque alternadamente. Nos primeiros minutos, Kaio Jorge para o Cruzeiro e Guilherme Arana para o Atlético-MG finalizaram com perigo. Os dois treinadores também estavam muito ativos à beira do campo, com muitas orientações para os jogadores.

Até o fim do primeiro tempo, a partida continuou muito disputada, com chances de ambos os lados. Aos 21 minutos, Hulk, de dentro da área, chutou por cima. Aos 28, depois de roubada de bola de Lucas Romero, Wanderson arriscou de longe, para fora. Nos acréscimos, Cuello teve mais uma oportunidade de marcar para a equipe alvinegra.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo, num golaço de Fabrício Bruno. O zagueiro recebeu de Lucas Romero no meio, avançou pela meia direita e acertou o ângulo direito do goleiro Everson.

O Atlético-MG se abateu com o gol sofrido, Cuca fez as primeiras substituições, e o Cruzeiro voltou a marcar, aos 19 minutos. Wanderson cobrou escanteio na esquerda, Fabrício Bruno escorou de cabeça, e Kaio Jorge, livre de marcação, dominou e finalizou sem chances para Everson.

Os dois treinadores mexeram nas equipes, mas o ritmo da partida se manteve: a Raposa controlando o placar, e o Galo sem conseguir levar perigo ao gol de Cássio. Essa foi a terceira vitória do Cruzeiro em cinco clássicos na Arena MRV, que, nesta quarta-feira (27), comemorava dois anos de inauguração.