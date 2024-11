Conheça os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Atlético-MG, ajudando a consolidar o Galo como uma das maiores potências do futebol brasileiro. (Foto: Gilson Junio/AGIF)







Publicada em 06/11/2024

O Atlético-MG é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com uma trajetória rica em títulos e conquistas. Vários técnicos desempenharam papéis fundamentais na história do Galo, levando o time a grandes vitórias. Abaixo estão os técnicos mais vitoriosos no comando do Atlético.

Veja os 5 técnicos do Atlético-MG com mais títulos

Técnicos do Atlético-MG: 1º Cuca - 6 títulos

Cuca é o técnico mais vitorioso do Atlético-MG, com seis títulos. Ele foi campeão do Campeonato Mineiro em 2012, 2013 e 2021, e conquistou a histórica Copa Libertadores em 2013. Em 2021, Cuca levou o Galo ao título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, tornando-se um dos técnicos mais respeitados pelos torcedores atleticanos e reforçando seu status como ídolo do clube.

2º Ricardo Díez - 3 títulos

Ricardo Díez deixou sua marca no Atlético-MG com três títulos consecutivos do Campeonato Mineiro, em 1954, 1955 e 1956 (compartilhado com o Cruzeiro). Seu trabalho ajudou a estabelecer o Galo como uma força dominante no futebol mineiro durante a década de 1950.

2º Telê Santana - 3 títulos

Telê Santana, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, conquistou três títulos pelo Atlético-MG. Sob seu comando, o Galo foi campeão do Campeonato Mineiro em 1970 e conquistou o Campeonato Brasileiro em 1971, o primeiro da história do clube. Em 1988, Telê voltou a conquistar o título estadual pelo Atlético, deixando um legado duradouro.

2º Barbatana - 3 títulos

Barbatana foi outro técnico importante na história do Atlético-MG, com três títulos. Ele conquistou o Campeonato Mineiro em 1976 e 1978 e o Torneio dos Campeões em 1978. Barbatana é lembrado por seu papel em liderar o Atlético em momentos importantes e por seu impacto no futebol mineiro.

2º Procópio Cardoso - 3 títulos

Procópio Cardoso também se destacou como técnico do Atlético-MG, com três títulos do Campeonato Mineiro, conquistados em 1978, 1979 e 1980. Sua contribuição foi fundamental para a continuidade do sucesso do clube nos campeonatos estaduais e para fortalecer a equipe no cenário local.