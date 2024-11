Estádio Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol liberou a venda de ingressos para torcedores de Botafogo e Atlético-MG para a final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de novembro. O Glorioso iniciou a comercialização ainda nesta quarta-feira (6), enquanto o Galo começará apenas na quinta-feira (7) a partir das 12h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo relataram dificuldades na compra de bilhetes no dia da abertura das vendas. Em contato com o clube, o Lance! apurou que a instabilidade existe, mas que em conjunto com a Conmebol, as partes tentam solucionar o erro.

- As partes estão conversando e realizando os ajustes necessários - comunicou o Alvinegro.

Nesta quarta-feira, o Botafogo abriu vendas apenas para os sócios do Plano Glorioso. Nos próximos dias, outras categorias também serão contempladas até que todos os ingressos disponibilizados sejam vendidos.

Botafogo x Atlético-MG em confronto pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira prioridades de planos para compra de ingressos e preços para a final da Libertadores

A grande decisão será realizada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. Os fãs do Botafogo ocuparão o Setor Centenário, enquanto os torcedores do Atlético-MG serão alocados no Setor Sívori.

PREÇOS DOS SETORES CENTENÁRIO E SÍVORI:

Setor inferior: USD 50 (aprox. R$ 230)

Setor superior: USD 70 (aprox. R$ 290)

Setor intermediário: USD 140 (aprox. R$ 810)

Botafogo:

Plano Glorioso - 6/11 (quarta-feira) - De 14h às 21h

Plano Alvinegro - 7/11 (quinta-feira) - De 12h às 21h

Plano Preto - 8/11 (sexta-feira) - De 12h às 21h

Plano Branco - 9/11 (sábado) - De 12h às 21h

Público Geral - 10/11 (domingo) - De 14h às 21h

Atlético-MG:

Galo Na Veia – Forte e Vingador, Internacional e Preto - 7/11 (quinta-feira) - De 12h às 21h

GNV da Massa e o GNV Vingadoras - 8/11 (sexta-feira) - De 12h às 21h

Público Geral - 9/10 (sábado) - De 12h às 21h