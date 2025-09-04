Ana Laura Magalhães, namorada de Bruninho, jogador de vôlei, conquistou destaque no mercado financeiro brasileiro com seu perfil @explicaana no Instagram e canal no YouTube. A influenciadora digital, especialista em Investimentos e colunista do InfoMoney, se tornou conhecida por simplificar conceitos econômicos complexos, utilizando linguagem clara e direta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ana Laura Magalhães, namorada de Bruninho, atraiu a InfoMoney e XP Investimentos (Foto: Reprodução)

Relacionamento com Bruninho

O levantador da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Bruninho, assumiu um novo namoro com Ana. O casal esteve presente no show da banda Yellowcard, no Allianz Parque, em São Paulo, e o jogador publicou uma foto em suas redes sociais com a namorada a caminho do evento.

➡️ Galvão Bueno revela por que recusou CazéTV e conta de ‘desaforo’ da Globo

Economia por amor

O interesse pela economia surgiu naturalmente para a jovem influenciadora. Segundo ela, foi nas redes sociais que a mineira, que sonhava em ser diplomata, percebeu que quanto mais entendia de economia, mais fácil ficava o entendimento sobre o mundo em si.

continua após a publicidade

- Sempre tive um interesse pessoal pelo assunto. Sempre fui curiosa em como 'o mundo funcionava' e eu via que em economia eu conseguiria entender bastante coisa - declarou Ana Laura em entrevista a Topview.

O trabalho da influenciadora se desenvolve principalmente no ambiente digital. O que ela faz é, por meio de posts e vídeos curtos, tirar dúvidas sobre o assunto em bom português, trazendo para perto da realidade do seu público a explicação de estratégias e ações.