Torcedores destacam atuação de jogador do Flamengo: ‘Nojento’

Jogando para mais de 60 mil pessoas, o Flamengo atropelou o Vitória, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (25). Com show de Pedro, Arrascaeta e Samu Lino, a equipe comandada por Filipe Luís aplicou a maior goleada da era dos pontos corridos: 8 a 0.

Em noite inspirada do ataque rubro-negro, a goleada histórica contra o Vitória marca um dia especial para Samuel Lino. Com direito a dois gols e três assistências, o atacante, formado nas categorias de base do clube, está entre os principais destaques da partida.

O novo reforço rubro-negro chegou superando todas as expectativas e logo caiu nas graças da Nação. O atacante vinha tentando marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e foi coroado com duas oportunidades na noite de hoje. Os torcedores usaram as redes sociais para exaltar a atuação de Samu Lino. Confira.

Com a atuação irretocável de Samu Lino, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos ganhos. A equipe volta a campo no próximo domingo (31), contra o Grêmio, pela 22ª rodada. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Como foi Flamengo x Vitória?

✍️ Texto: Lucas Bayer

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, que participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

E teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater. Na comemoração, o camisa 27 agradeceu o atacante reverência.