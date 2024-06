Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 21:25 • São Paulo (SP)

Adversários em campo nesta noite de quinta-feira (13), mas amigos fora dos gramados, torcedores de Palmeiras e Vasco se uniram nas alamedas do Allianz Parque para confraternizar antes do jogo. A partida vale pela oitava rodada do Brasileirão.

Entre as cantorias e confraternizações, uma das músicas chamou atenção. Torcedores de Palmeiras e Vasco cantaram, juntos, a canção alviverde que faz alusão ao título da Libertadores de 2021 e que provoca o Flamengo, maior rival do Cruz-Maltino e de rivalidade nacional com o Verdão.

Torcedores de Palmeiras e Vasco (Foto: Rafael Oliva / Lance!)

- Libertadores eu sou tri (campeão), Brasileirão não vou falar. Cheirinho é o ca*****, os "porco" é outro patamar - cantaram palmeirenses e vascaínos.

Na sequência, os amigos de Palmeiras e Vasco puxaram uma cantoria clássica dos cariocas, o "grito da casaca". Historicamente torcidas irmãs, palmeirenses e vascaínos costumam conviver em harmonia todas as vezes que há partidas entre os times. Isso acontece tanto nos confrontos em São Paulo, como no Rio de Janeiro, em São Januário.

Jogando em casa, o Palmeiras quer manter a sequência de vitórias diante do Vasco, pois venceu o Criciúma na última rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o Cruz-Maltino tenta se recuperar após derrota por 6 a 1 contra o rival Flamengo.