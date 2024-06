Joia do Palmeiras, Luis Guilherme é anunciado pelo West Ham

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 10:07 • Londres (ING)

O West Ham anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), a contratação de Luis Guilherme, do Palmeiras. A joia alviverde chega a Londres em transação que custou 23 milhões de euros fixos, além de 7 milhões adicionais, podendo render até R$ 175 milhões aos cofres do clube paulista.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As partes concordaram em acertar um vínculo de cinco anos, expirando apenas ao final do primeiro semestre de 2029. Em entrevista ao site do clube, Luis se mostrou motivado para vivenciar a experiência em solo europeu.

- Estou muito feliz de assinar com o West Ham, um time que acreditou no meu trabalho. Eles apresentaram o projeto, e minha família e eu gostamos bastante. Então estou alegre de fechar o negócio, e quero contribuir o máximo possível. Se as coisas derem certo, temos uma linda jornada pela frente - disse o jovem.

Surgindo como uma joia da Academia, Luis Guilherme chegou ao Palmeiras com apenas 11 anos. Empilhando convocações para as seleções de base, o atacante estreou pelo profissional na Copa do Brasil de 2023, em vitória sobre o Tombense. Desde então, fez 45 partidas com a camisa alviverde, marcando um gol e dando uma assistência.

Luis Guilherme é a nova contratação do West Ham para 2024-25(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)