Com Dudu e desfalques, Abel Ferreira deve ter mudanças no Palmeiras contra o Vasco; veja provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro

O Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque nesta quinta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), com o objetivo de retornar ao topo da tabela. Apesar do retorno de Dudu, o Verdão terá diversos desfalques para enfrentar o time de Álvaro Pacheco.

Palmeiras e Vasco já se enfrentaram em 103 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Cruz-Maltino: foram 51, contra 22 e outros 30 empates até aqui.

Dudu estará à disposição de Abel Ferreira depois de quase 1 ano fora dos gramados. O camisa 7 e ídolo do clube paulista teve lesões no menisco e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho contra o Vasco, na partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, em agosto de 2023, na vitória por 1 a 0 com gol de Raphael Veiga.

O Palmeiras terá quatro estrelas do elenco fora da oitava rodada do Campeonato Brasileiro - três convocados para a Copa América: Endrick (Brasil), Richard Ríos, (Colômbia) e Gustavo Gómez (Paraguai) - e Luan, de saída para o Toluca, do México.

"Super" Endrick. Atacante comemora o gol que deu a vaga às finais do Paulistão para o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Além disso, os Alviverdes não terão mais a joia Luís Guilherme à disposição, já que o jogador de 18 anos foi vendido para o West Ham no início desta semana.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Vasco tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Lázaro.