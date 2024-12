Torcedores criticam medalhão de gigante da Série A no Bola de Prata: ‘Loucura’

O prêmio "Bola de Prata", da ESPN, foi entregue nesta segunda-feira (9), um dia após o fim do Brasileirão, em evento em São Paulo. Após a divulgação da "seleção" do torneio, torcedores criticaram a presença de Gustavo Gómez, do Palmeiras, e questionaram a ausência de Alexander Barboza, do Botafogo.

Na equipe ideal do Bola de Prata estão: John (Botafogo); Willian (Cruzeiro), Bastos (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians), Savarino (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo) e Estevão (Palmeiras).

Veja os comentários nas redes sociais: