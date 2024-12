Web se surpreende com presença de personagens da Disney no Bola de Prata

A cerimônia da premiação Bola de Prata acontece nesta segunda-feira (9), em São Paulo, com transmissão oficial da ESPN, emissora idealizadora do projeto. Durante o evento, os telespectadores foram surpreendidos pela presença ilustre de dois personagens da Disney.

Durante a cerimônia, Buzz Lightyear e Woody, do filme Toy Story, da produtora, marcaram presença no palco da premiação. Os dois personagens entreteram o público e os telespectadores ao som da música tema da animação "Amigo estou aqui". A situação surpreendeu a todos e alguns internautas comentaram o ocorrido nas redes sociais.

Bola de Prata

Com o tema "Histórias do Futebol", a edição de 2024 celebra os momentos marcantes do esporte que é uma paixão nacional. A cerimônia acontece em São Paulo, nesta segunda-feira (9), com transmissão ao vivo para todo o Brasil nos canais da ESPN e na plataforma de streaming Disney+. Ao fim do evento, será divulgado a lista completa da "seleção do Campeonato Brasileiro de 2024", elegida pela premiação.

