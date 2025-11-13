Publico médio vê Santos rebaixado em 2025, aponta enquete

Uma enquete realizada no Canal do Lance! no WhatsApp revelou um clima de pessimismo entre os torcedores em relação ao futuro do Santos no Campeonato Brasileiro de 2025. Dos votos registrados, 74% acreditam que o clube será rebaixado ao fim da temporada.

Outros 13% demonstraram mais confiança e afirmaram que o Peixe vai escapar da queda, enquanto a mesma quantidade, acha que o time lutará até a última rodada para evitar o descenso.

O resultado reflete a apreensão da torcida santista diante do momento instável vivido pelo clube, que tenta se reerguer após temporadas marcadas por oscilações e dificuldades financeiras.

O Santos na luta contra o rebaixamento

O Peixe é atualmente o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos. Em caso de vitória sobre o Plameiras neste sábado, ultrapassaria o Vitória na tabela e ficaria com um ponto de vantagem, na 16ª posição.

O Peixe está há cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, que rendeu críticas ao atacante Neymar pelo comportamento efusivo quanto à arbitragem e na substituição promovida por Juan Pablo Vojvoda.

O treino da próxima sexta-feira (14), marcado para 16h, terá a presença das organizadas como forma de incentivo ao time. O Alvinegro Praiano recebe o Alviverde neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.