Fora de Campo

Publico médio vê Santos rebaixado em 2025, aponta enquete

Equipe paulista se encontra na zona de rebaixamento

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
18:58
Juan Pablo Vojvoda tecnico do Santos durante partida contra o Fortaleza
Juan Pablo Vojvoda tecnico do Santos durante partida contra o Fortaleza (Foto: Maurício de Souza/AGIF/Gazeta Press)
Uma enquete realizada no Canal do Lance! no WhatsApp revelou um clima de pessimismo entre os torcedores em relação ao futuro do Santos no Campeonato Brasileiro de 2025. Dos votos registrados, 74% acreditam que o clube será rebaixado ao fim da temporada.

Outros 13% demonstraram mais confiança e afirmaram que o Peixe vai escapar da queda, enquanto a mesma quantidade, acha que o time lutará até a última rodada para evitar o descenso.

O resultado reflete a apreensão da torcida santista diante do momento instável vivido pelo clube, que tenta se reerguer após temporadas marcadas por oscilações e dificuldades financeiras.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos na luta contra o rebaixamento

O Peixe é atualmente o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos. Em caso de vitória sobre o Plameiras neste sábado, ultrapassaria o Vitória na tabela e ficaria com um ponto de vantagem, na 16ª posição.

O Peixe está há cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, que rendeu críticas ao atacante Neymar pelo comportamento efusivo quanto à arbitragem e na substituição promovida por Juan Pablo Vojvoda.

O treino da próxima sexta-feira (14), marcado para 16h, terá a presença das organizadas como forma de incentivo ao time. O Alvinegro Praiano recebe o Alviverde neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

Neymar foi substituído no fim do segundo tempo da derrota para o Flamengo. (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
Neymar em ação durante a derrota do Santos para o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

