Yuri Alberto joga? Corinthians escalado para enfrentar a Chapecoense
Timão visita o time catarinense pela sétima rodada do torneio nacional
O Corinthians está escalado para a partida diante da Chapecoense, que acontece logo mais, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Para o confronto, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe. A zaga, com exceção de Hugo Souza, é completamente reserva. O meio-campo também não conta com Carrillo, Breno Bidon e Raniele. No ataque, Memphis Depay está fora.
A principal novidade, no entanto, é o retorno de Yuri Alberto. O camisa 9 se recuperou de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e foi ausência nos últimos compromissos do Timão.
Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Angileri; Allan, Matheus Pereira, André e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.
Estão fora do jogo:
André Carrilo - incômodo no adutor direito
Kaio César - incômodo na músculo posterior da coxa direita
Memphis Depay e Gabriel Paulista - controle de carga
Como chegam as equipes?
Enquanto a Chapecoense ocupa a 12ª colocação com seis pontos, o Corinthians é o nono com oito pontos conquistados. Vale ressaltar que o time paulista tem seis jogos e a equipe catarinense atuou em apenas cinco rodadas do Brasileirão.
As equipes voltam a se enfrentar após seis anos, período de ausência da Chapecoense da elite do futebol nacional. O último confronto foi em novembro de 2021, vitória por 1 a 0 do Corinthians na Neo Química Arena. No histórico recente, o Timão leva uma vantagem de cinco vitórias consecutivas no duelo, entre Brasileiro e Copa Do Brasil.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
