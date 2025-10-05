Torcedores apontam homofobia em post de Vitor Roque, e jogador apaga imagem

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, publicou uma foto polêmica nas redes sociais após a vitória contra o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (5), no Morumbis. No Instagram, o jogador postou a imagem de um tigre mordendo o pescoço de um veado. Internautas apontaram um teor homofóbico na publicação, e o centroavante apagou a publicação.

- Isso é Palmeiras, lutar até o final e não desistir jamais! Glória a Deus pela vitória e pelo gol. Seguimos - escreveu o atacante na publicação.

Vitor Roque marcou um dos gols da vitória do Palmeiras de virada sobre o São Paulo. O tento do atacante foi o segundo do Alviverde no Morumbis. Flaco López e Ramón Sosa também balançaram as redes pelo time de Abel Ferreira. Luciano e Gonzalo Tapia marcaram para o São Paulo. Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 55 pontos.

Foto postada e apagada por Vitor Roque (Foto: Reprodução)

Palmeiras se manifesta sobre post de Vitor Roque

Ao "ge", o Palmeiras emitiu nota e afirmou ter pedido ao jogador para remover a publicação:

"Tão logo tomou ciência de uma publicação feita pelo atacante Vitor Roque em uma rede social, na noite deste domingo, a direção do Palmeiras conversou com o jovem jogador e lhe explicou que provocações como essa não cabem mais no futebol, pois podem gerar violência. O atleta entendeu e prontamente excluiu a imagem de sua conta"

O que vem por aí para São Paulo e Palmeiras?

O São Paulo volta a jogar somente no dia 16 de outubro, após a Data Fifa, contra o Grêmio. Jogo acontecerá fora de casa. Enquanto isso, o Palmeiras joga no sábado, dia 11, em virtude a uma das rodadas atrasadas do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 3 PALMEIRAS

27ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (1-0); Tapia (2-0); Vitor Roque (2-1); Flaco (2-2); Sosa (2-3)

🟨 Cartões amarelos: Veiga, Andreas, Vitor Roque (Palmeiras); Bobadilla, Pablo Maia, Enzo (São Paulo)

🔴 Cartão vermelho:

🧑‍⚖️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

🏁 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Rodriguinho) e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia (Lucas Moura) e Luciano.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque.