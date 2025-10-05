Leila Pereira exalta vitória ‘espetacular’ do Palmeiras: ‘O time da virada’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comemorou a vitória de virada do Verdão sobre o São Paulo, por 3 a 2, neste domingo. Presente em um camarote do Morumbis cedido pela diretoria do São Paulo aos times visitantes, a mandatária alviverde gravou um vídeo com apoiadores dentro do local logo assim que a partida terminou.

— Sabe por que nós somos diferentes? Porque não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vocês estão calmos, né? Eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por que? Porque o Palmeiras é o time da virada! — exaltou Leila, no camarote. Pouco depois, a comitiva alviverde começou a cantar que o “Palmeiras era o time da virada”.

Apesar de um início de jogo ruim, quando foi dominado amplamente pelo São Paulo, que chegou a abrir 2 a 0, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com alguma trocas feitas por Abel Ferreira e conseguiu a virada com gols de Vitor Roque, Flaco López e Sosa. Destaque para o meia Maurício, que saiu do banco e deu duas assistências para mudar o rumo da partida.

Com a vitória, o Palmeiras foi a 55 pontos e igualou a pontuação do Flamengo, mas assumiu a liderança do Brasileirão após a derrota do rubro-negro para o Bahia, por 1 a 0 neste domingo. Isso porque o Verdão tem 17 vitórias, uma a mais que o rival carioca, além de ter um jogo a menos que o Flamengo na tabela.

O Palmeiras volta a campo dia 11, quando recebe o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada.