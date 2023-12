"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um torcedor no decurso de um conflito ocorrido ao intervalo do jogo Benfica x AVS. Este torcedor foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável. Todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor."