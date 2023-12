A defesa de Neymar argumenta que as afirmações de Sophia ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, ofendendo a honra do jogador ao abordar detalhes de sua vida privada e íntima. Os advogados salientam que as declarações de Sophia tentaram reduzir Neymar a um contexto desonroso, incluindo termos prejudiciais à dignidade do craque. Neymar solicitou segredo de Justiça ao processo e aguarda a aprovação.