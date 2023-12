Os filhos de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, aprovaram todas as disposições deixadas pelo Rei do Futebol em seu testamento. Em virtude disso, a Justiça de São Paulo determinou a execução do documento. Segundo o G1, a decisão foi anunciada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos, litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (20).