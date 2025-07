Torcedor do Vasco se revolta e defende palmeirenses após provocações na arquibancada

A ação de um torcedor do Vasco nas arquibancadas do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, repercutiu nas redes sociais na madrugada deste sábado (05). O vascaíno se revoltou com um torcedor do Chelsea, que provocava os palmeirenses durante a partida, e atirou um copo com bebida no personagem folgado. Dentro de campo, o Palmeiras foi derrotado pelo time inglês por 2 a 1 e foi eliminado do Mundial.

continua após a publicidade

Vascaíno atira bebida em torcedor do Chelsea (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na web, os internautas apontaram o ‘rolê aleatório’ da situação e ressaltaram o fato do vascaíno ter saído em defesa dos compatriotas brasileiros torcedores do Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vale ressaltar que as torcidas de Vasco e Palmeiras são muito próximas. Cariocas e paulistas tem uma relação de amizade e aliança nas arquibancadas do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Palmeiras eliminado

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. O Chelsea venceu por 2 a 1 e, agora, enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. A equipe Alviverde deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio. Cole Palmer e Weverton (contra) fizeram os gols da Vitória do Chelsea; Estêvão marcou para o Palmeiras.

Palmeiras' Brazilian forward #41 Estevao Willian reacts after losing the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between Brazil's Palmeiras and England's Chelsea at the Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia on July 4, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A partida marcou a despedida do atacante Estêvão com a camisa do Palmeiras. Quis o destino que fosse justamente contra seu próximo desafio: o Chelsea, da Inglaterra. O jovem revelou com tristeza com a eliminação no Mundial.

continua após a publicidade

- A gente sabe o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente lutou pra deixar o nosso máximo em campo. Sei que cada um deixou o seu máximo, acho que isso é o mais importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos muito ao Palmeiras por tudo que eles fizeram pela gente. E muito obrigado, Palmeiras, você vai estar sempre no meu coração - declarou Estêvão, após a eliminação do toneio.