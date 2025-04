Torcedor do Fluminense nega proposta ousada por colete de Neymar

Um torcedor do Fluminense conseguiu chamar atenção de Neymar no último domingo (13), no Maracanã. Trata-se do eletrotécnico Evandro Sena Junior, de 45 anos. Na ocasião, ele conseguiu receber de presente o colete de reservas do camisa 10 do Santos. Ao Lance!, o tricolor contou que negou uma oferta ousada pelo acessório.

A interação com o ídolo aconteceu durante a derrota do Santos para o Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Presente no setor Oeste do Maracanã, o mais perto do banco de reservas do estádio, Evandro Sena Júnior chamou a atenção de Neymar ao presenteá-lo com um "Batmóvel".

O camisa 10 do Santos retribuiu o gesto do fã dando para ele o colete de reservas como presente. Após a troca, o torcedor do Fluminense alegou que recebeu uma proposta de R$ 2.000,00 para vender o acessório. Porém, a investida não foi bem sucedida.

- Normalmente, acompanho os jogos do Fluminense no setor sul. Mas nesse dia fiz questão de ficar na Oeste, perto do banco de reservas. Consegui ficar no setor. Encontrei um cantinho, e por coincidência, na hora que ele entrou em campo, ele me percebeu com o brinquedo, e fez um gesto de que trocaria comigo. Não sabia o que seria. Achei que seria a camisa, mas ele ficou de trocar ela com o Ganso. Então, me deu o colete de reservas - iniciou o torcedor, antes de completar.

- Quando eu peguei o colete foi um tumulto danado. Muita criança querendo tirar foto com o pai. Teve gente beijando o colete ainda. Teve um rapaz que me ofereceu R$ 2 mil reais para dar o colete para o filho. Mas eu falei que não ia ter como. Esse vou guardar para sempre - concluiu.

Retorno de Neymar

O retorno do camisa 10, após pouco mais de um mês de ausência, não foi como o esperado. Neymar atuou apenas os 45 minutos e não conseguiu ajudar o Santos a conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Mesmo com a presença do camisa 10, o Alvinegro perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (13), pela terceira rodada do Brasileiro.

O resultado fez a diretoria do clube demitir o técnico Pedro Caixinha. O anúncio da saída do português aconteceu na última segunda-feira (14), um dia após o revés no Rio de Janeiro. Até o momento, o Santos ainda não sabe o que é vencer no campeonato nacional.

Ao todo, foram três jogos disputados, com duas derrotas, para Vasco e Fluminense, e um empate, com o Bahia. Os resultados colocam o Peixe na 18ª colocação da tabela de classificação.