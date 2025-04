Casagrande detona atitude de Neymar: ‘Sobra prepotência e deboche’

Neymar não faz mais diferença em campo e está distante de suas melhores atuações, segundo opinião do comentarista Walter Casagrande Júnior. Em coluna publicada nesta segunda-feira (15), ele afirmou que o jogador “não faz a mínima falta para time algum, muito menos para um grupo” e criticou a expectativa criada em torno de seu retorno ao Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casagrande destacou que Neymar não atua em alto nível há alguns anos e tem acumulado mais lesões do que gols. De acordo com ele, o atacante “esteve muito mais preocupado com a 'Furia' do que com o Santos” nas últimas semanas, em referência ao time que preside na Kings League.

Entre a partida contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e sua entrada em campo contra o Fluminense no domingo (14), Neymar participou do Carnaval, promoveu uma festa em sua casa em Mangaratiba e compareceu três vezes aos jogos da Furia. Também ficou fora da semifinal contra o Corinthians, permanecendo no banco de reservas. “Fazendo caras e bocas no banco”, escreveu Casagrande, que continuou:

continua após a publicidade

- Ele precisa jogar com mais frequência, se dedicar de verdade ao Santos e começar a fazer a diferença, pelo menos para tirar o time dessa situação, ou o ambiente mudará. O problema é que Neymar manda no Santos, então quem irá cobrar empenho da parte dele? A torcida santista irá se satisfazer só com a presença dele, mas com derrotas e zona de rebaixamento? O técnico Pedro Caixinha vai pagar a conta sozinho?

➡️ Neto crava melhor camisa 10 do Brasileirão; Galvão concorda

Para o comentarista, Neymar já não apresenta as qualidades físicas de antes, como força, explosão e agilidade. “A bola e a sua profissão não são mais prioridades para ele há tempos”, afirmou. Casagrande criticou o tratamento dado ao jogador por parte da imprensa e classificou como ilusória a visão de que ainda pode decidir partidas.

continua após a publicidade

O Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, com gol de Samuel Xavier, e soma apenas um ponto no Campeonato Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento.