Torcedor do Fluminense explica presente inusitado dado para Neymar

Um torcedor do Fluminense conseguiu chamar a atenção de Neymar no último domingo (13), no Maracanã. Trata-se do eletrotécnico Evandro Sena Junior, de 45 anos. Na ocasião, ele conseguiu presentear o camisa 10 do Santos com um "Batmóvel". Ao Lance!, o tricolor explicou o gesto.

A ideia surgiu após uma polêmica recente entre Neymar e Neto. Na semana passada, antes da partida entre Fluminense e Santos, o ex-jogador debochou do camisa 10 pelo fato dele ser fã do super-herói Batman. Assim, Evandro buscou se destacar no meio dos fãs do jogador, presentes no Maracanã, com o brinquedo.

- Sabendo disso (da polêmica), me deu um gatilho para pensar fora da caixa. Sabia que iam ter dezenas de cartazes pedindo alguma coisa para o Neymar no estádio. Então, comprei alguma coisa do Batman para me destacar - iniciou o torcedor.

A estratégia de Evandro para chamar a atenção do craque não parou na aquisição do brinquedo. Ele também procurou ficar no setor mais próximo do campo e do banco de reservas do Santos para conseguir a interação com o ídolo. A missão foi cumprida, e além de presentear Neymar, ele também ganhou algo em troca.

- Normalmente, acompanho os jogos do Fluminense no setor sul. Mas nesse dia, fiz questão de ficar na Oeste, perto do banco de reservas. Consegui ficar no setor. Encontrei um cantinho, e por coincidência, na hora que ele entrou em campo, ele me percebeu com o brinquedo, e fez um gesto de que trocaria comigo. Não sabia o que seria. Achei que seria a camisa, mas ele ficou de trocar ela com o Ganso. Então, me deu o colete de resevas - concluiu.

Torcedor do Fluminense ganhou colete de Neymar (Foto: Reprodução)

Atuação de Neymar

O retorno do camisa 10, após pouco mais de um mês de ausência, não foi como o esperado. Neymar atuou apenas os 45 minutos e não conseguiu ajudar o Santos a conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Mesmo com a presença do camisa 10, o Alvinegro perdeu para o FLuminense por 1 a 0, no último domingo (13), pela terceira rodada do Brasileiro.

O resultado fez a diretoria do clube demitir o técnico Pedro Caixinha. O anúncio da saída do português aconteceu na última segunda-feira (14), um dia após o revés no Rio de Janeiro. Até o momento, o Santos ainda não sabe o que é vencer no campeonato nacional.

Ao todo, foram três jogos disputados, com duas derrotas, para Vasco e Fluminense, e um empate, com o Bahia. Os resultados colocam o Peixe na 18ª colocação da tabela de classificação.